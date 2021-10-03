В райцентре Воронежской области самосвал провалился под землю

Фото: «Верхний Мамон» (Воронежская область), ВКонтакте. Фото: другой источник.

В паблике «Верхний Мамон» (Воронежская область) появились фото последствий ЧП на дороге. На них видна огромная дыра в асфальте и стоящий рядом самосвал.

Оказалось, что тяжеловесная машина еще недавно лежала в этой яме. И с огромным трудом ее удалось оттуда извлечь. Очевидцы сообщают, что ЧП случилось в старом центре села Верхний Мамон, являющегося главным населенным пунктом одноименного района, недалеко от магазина «Пятерочка». И асфальт там вроде бы положили недавно. Теперь компетентным службам предстоит разбираться, как принимали от дорожников такую «высококачественную» работу.

Напомним, совсем недавно асфальт «проглотил» целый «КамАЗ» в Россоши. Там дыра в дороге образовалась из-за коммунальной аварии, надолго оставившей без воды почти весь этот райцентр.