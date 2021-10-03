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Происшествия3 октября 2021 16:10

В Воронеже женщина выпала из окна больницы и разбилась насмерть

Трагедия случилась в «Электронике»
Юрий КОЗЛОВ
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Выяснением обстоятельств гибели женщины в больнице "Электроника" занимаются сотрудники Следственного комитета.

Выяснением обстоятельств гибели женщины в больнице "Электроника" занимаются сотрудники Следственного комитета.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ранним утром в воскресенье, 3 октября, во дворе больницы № 10 («Электроника») на улице Минской, 43 обнаружили тело 85-летней женщины. Вскоре выяснили, что она лечилась в одной из палат. И по неясным причинам выпала из окна. С какой высоты, пока неясно.

Расследованием обстоятельств трагедии занимаются сотрудники Следственного комитета. Там рассказали о ЧП несколько подробнее:

- Тело женщины обнаружили около 6.30. Травмы, из-за которых наступила смерть, характерны для падения с высоты. Наши работники провели осмотр места ЧП, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин гибели пожилой женщины.