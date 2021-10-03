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Происшествия3 октября 2021 15:56

В Воронеже в аварии с четырьмя машинами ранены женщина и 12-летний мальчик

Столкнулись «Лада» и «Фольксваген», который потом врезался в «Джили М Гранд» и в «десятку»
Юрий КОЗЛОВ
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"Фольксваген" опрокинулся на крышу.

"Фольксваген" опрокинулся на крышу.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 3 октября, около 11.00 у дома № 144Б по улице Шишкова случилось ДТП.

29-летний водитель «Лады-Ларгус» врезался в «Фольксваген-Поло», которым управлял 40-летний мужчина. Немецкая иномарка после столкновения перевернулась и по инерции врезалась в припаркованные машины «Джили М Гранд» и в «десятку».

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

- Два пассажира «Фольксвагена», 40-летняя женщина, и 12-летний мальчик, получили травмы и попали в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.