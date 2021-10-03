В Воронеже в аварии с четырьмя машинами ранены женщина и 12-летний мальчик

"Фольксваген" опрокинулся на крышу.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
В воскресенье, 3 октября, около 11.00 у дома № 144Б по улице Шишкова случилось ДТП.
29-летний водитель «Лады-Ларгус» врезался в «Фольксваген-Поло», которым управлял 40-летний мужчина. Немецкая иномарка после столкновения перевернулась и по инерции врезалась в припаркованные машины «Джили М Гранд» и в «десятку».
Последствия ДТП.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
Последствия ДТП.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
Последствия ДТП.
Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
- Два пассажира «Фольксвагена», 40-летняя женщина, и 12-летний мальчик, получили травмы и попали в больницу. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.