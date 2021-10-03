В Воронежской области стало меньше выздоровевших от «ковида»

Новых зараженных COVID-19 на утро 3 октября было на 261 больше, чем выздоровевших. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не сильно порадовали статистические данные по выздоровевшим от COVID-19. По данным регионального оперштаба на утро воскресенья, 3 октября, победили болезнь еще 330 человек. В то время как сутками ранее с «ковидом» справились, пусть немного, но больше, - 334. Всего же выздоровели от коварной и очень опасной болезни 111 826 жителей Воронежской области.

В сравнении с другими регионами России тоже поводов для оптимизма немного. Воронежская область – уже не в третьем десятке (бывало в этом году и такое), но и 13 место хорошим показателем не назовешь.

Напомним, число зараженных коронавирусом за сутки в Воронежской области уже почти неделю бьет рекорды. Если совсем недавно их было меньше 500, то на утро воскресенья, 3 октября, сообщили уже о 591 новом заболевшем.