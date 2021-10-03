В Воронеже в аварии ранены двое юношей и одна молодая девушка

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 2 октября, около 22.00 у дома № 39а на улице Остужева случилась авария. 23-летний водитель 14-й «Лады», ехавший со стороны улицы Урывского в направлении Ленинского проспекта, врезался в ехавшую навстречу «семерку», поворачивавшую на Минскую. «Жигулями» управлял 18-летний юноша.

Оба водителя в аварии серьезно не пострадали. А вот их пассажиры попали в больницу. Госпитализировали 19-летнюю девушку, ехавшую в 14-й «Ладе», и юноши 17 и 18 лет, сидевшие в «семерке».

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.