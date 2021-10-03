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Общество3 октября 2021 12:19

В Воронежской области от коронавируса умерли еще 26 человек

Смертность немного снизилась, но еще очень высока
Олег КУЗНЕЦОВ
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Аппараты ИВЛ не спасли еще 26 человек.

Аппараты ИВЛ не спасли еще 26 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном штабе по борьбе с «ковидом» сообщили о количестве умерших от этой страшной болезни за сутки. На утро воскресенья, 3 октября, стало известно еще о 26 смертях. Общее число жертв COVID-19 в Воронежской области теперь 5 886 человек. Причем в эту статистику не входят умершие от осложнений после перенесенного коронавируса.

Напомним, утром 2 октября смертельных случаев «ковида» было больше – 29.

Ранее медики сообщали о рекордном количестве пациентов, подключенных к ИВЛ. Их, по данным на 20 сентября, было 207 (на предыдущей неделе – 173). С 13 по 19 сентября от наиболее распространенного осложнения после «ковида» - воспаления легких – умерли 210 человек. До эпидемии COVID-19 такое количество смертей от пневмонии было не за семь дней, а за весь год.