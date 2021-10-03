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Общество3 октября 2021 12:01

В Воронежской области новый «ковидный» рекорд: за сутки заразился 591 человек

Среди провинциальных регионов хуже дела с заражениями COVID-19 только в Самарской области
Юрий КОЗЛОВ
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Больных все больше, врачам скорой снова очень тяжело.

Больных все больше, врачам скорой снова очень тяжело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снова пугающие цифры для жителей Воронежской области опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Число заражений на утро воскресенья, 3 октября, в нашем регионе снова рекордное – 591 человек (2 октября было пусть ненамного, но меньше – 589).

Если сравнить с другими регионами России, больше заражений за сутки зафиксировали, понятное дело, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. А вот среди провинциальных только Самарская область с 620 заболевшими опережают нашу.

Общее число заразившихся во время эпидемии «ковида» в Воронежской области теперь 135 078 человек.