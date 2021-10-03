В Лисках водитель «Лады» сбил насмерть мужчину

Врачи скорой уже ничем не могли помочь 65-летнему пешеходу. Фото: из архива «КП»

В субботу, 2 октября, в 20.10 в Лисках у дома № 37 на проспекте Ленина случилось смертельное ДТП.

41-летний водитель «Лады-Калины», по данным полиции, ехал слишком быстро в зоне ограниченной видимости. Поэтому и не успел среагировать на шедшего по дороге не в положенном месте пожилого мужчину. В результате машина сбила пешехода. Ранения 65-летнего мужчины оказались смертельными.

- Всего в Воронежской области 2 октября было 116 ДТП, из них 77 – в Воронеже, 30 – на дорогах в районах, 9 – на федеральных трассах. В 12 авариях один человек погиб, 13 получили травмы. Задержаны и оштрафованы 16 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.