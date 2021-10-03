В Воронежской области стало известно, как пропал трехлетний мальчик и как его нашли

Из-за убежавшего теленка едва не случилась беда с трехлетним мальчиком. Фото: Виктория МИНАЕВА

Полицейские рассказали, как в селе Владимировка Лискинского района искали пропавшего трехлетнего мальчика. Как уточнили в региональном ГУ МВД, ребенок пропал около 17 часов в субботу, 2 октября.

В тот вечер родители малыша работали на приусадебном участке и по дому. А мальчик гулял по двору. В какой-то момент родители его не увидели и сразу забили тревогу.

Ребенка искали поисковики, полицейские, сотрудники Следственного комитета, военные, кинологи и даже водолазы. Около двух часов ночи мальчика нашли военные и волонтеры-поисковики в лесу в овраге в двух километрах восточнее его дома. Ребенок спал.

Мальчика вернули домой. На расспросы он ответил, что увидел, как со двора убегает теленок, и решил его вернуть. Однако в погоне за животным заблудился. Ребенка осмотрели врачи. Медики определили, что его здоровью ничего не угрожает.