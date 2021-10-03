В Воронеже досрочно открыли после ремонта мост в Советском районе

Так выглядит мост после ремонта. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В Советском районе в субботу, 2 октября, открыли движение транспорта по мосту, соединяющему улицы Маршака и Олеко Дундича. Об этом сообщили в управлении информации мэрии. Ремонт завершили с опережением графика. Ранее мост планировали открыть 15 ноября.

На мосту, построенном в 1977 году, ранее при обследовании обнаружили протечки над деформационными швами, и сильный износ гидроизоляции. Поэтому приняли решение его ремонтировать. Работы стартовали 21 июля. За это время на путепроводе, помимо собственно ремонта бетонной поверхности, сделали новую гидроизоляцию, восстановили защитный слой торцов балок и конусов, заменили перила и барьеры, а также положили новое покрытие на дорогу и тротуары.

Напомним, не так давно в Воронеже был завершен ремонт трех мостов: на улице 9 Января, Ленина и у водосброса на водохранилище (соединяет микрорайоны Шилово, Масловку, Семилукские Выселки, Таврово).