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Спорт2 октября 2021 21:16

Воронежский «Буран» проиграл курганскому «Зауралью»

«Ураганные» опустились на 13 место
Юрий КОЗЛОВ
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Хоккеисты "Зауралья" радуются голу Александра Ремова, оказавшемуся победным.

Хоккеисты "Зауралья" радуются голу Александра Ремова, оказавшемуся победным.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Кургане получился неоднозначным. Хоккеисты «Бурана» имели преимущество, но разбазарили массу опасных моментов. А вот игроки «Зауралья» относились к ним бережно. В частности, не прощали «ураганным» их нарушения правил. На 15 минуте сильный и точный бросок в большинстве удался Александру Ремову – 1:0. А на 51-й розыгрыш лишнего обернулся вторым голом хозяев ледовой площадки – шайбу забросил Константин Соколов – 2:0.

- Команду соперника поздравляю с победой. Сегодня я горжусь своими хоккеистами, их работой, самоотдачей, самоотверженностью, желанием и игрой, - заявил после матча Михаил Бирюков, главный тренер «Бурана». - Мы сегодня были без раскатки и немного тяжеловато входили в этот матч, плюс два большинства было у соперника. Считаю, что в «Зауралье» играют одни из лучших в лиге спецбригад для розыгрыша лишнего игрока по мастерству, комбинациям.

У «Бурана» осталось 11 очков, набранных в 11 играх. Воронежская команда опустилась на 13 место. Следующую игру «ураганные» проведут 4 октября против «Горняка-УГМК» из города Верхней Пышмы Свердловской области, занимающего пятое место. У уральцев после восьми игр 14 очков. Матч начнется в 16.30 по московскому времени.