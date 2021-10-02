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Происшествия2 октября 2021 19:43

В Воронежской области в аварии с четырьмя машинами погибла пассажирка скорой

Женщину не смогли спасти медики
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Авария случилась в Боброве около 11 часов утра на пересечении улиц Гагарина и Матросовской. Столкнулись три легковушки и автомобиль скорой помощи, которая доставляла пациента на госпитализацию. В результате ДТП погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции 2 октября.

По предварительным данным, 21-летний местный житель на автомобиле Cherry на перекрестке влетел в «скорую», которая ехала с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. От удара газель врезалась в Mitsubishi Pajero и ВАЗ-21061.

В ДТП пострадала 70-летняя пациентка. Она скончалась в больнице.