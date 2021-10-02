В Воронеже попал под уголовное дело любитель пьяной езды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 32-летний водитель, повторно попавшийся за рулем пьяным. Ему грозит до 2 лет тюрьмы по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В первый раз мужчину остановили, когда он был подшофе за рулём 4 мая 2021 года. На него составили протокол, а затем назначили наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей и лишения прав на 1,5 года. В августе он водительские права сдал, а штраф не выплатил. Спустя месяц, 26 сентября, инспекторы остановили его Mitsubishi Lancer у дома № 11 по переулку Полтавскому. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения, но от медотказался.