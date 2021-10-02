В Воронеже почти пять месяцев не могут найти 40-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поисках 40-летнего воронежца Андрея Николаева. Мужчину видели родные с последний раз 14 мая. С тех пор на связь о не выходил.

Согласно ориентировке, его рост 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. В чем он был одет в день исчезновения – неизвестно.

Всех, кто видели Андрея Николаева или знает что-либо о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.