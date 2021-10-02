У сельчанки в Воронежской области полицейские нашли почти три килограмма марихуаны

Фото – ГУ МВД по региону

Полицейские в Новохоперском районе нашли в ходе обыска у жительницы села красное 2,8 кг марихуаны. В отношении 50-летней женщины возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ)

Стражи порядка получили ориентировку, что у дамы есть «дурь» и наведались к ней домой на улицу Первомайскую с обыском. На чердаке и в надворных постройках полицейские обнаружили картонные коробки, газетные свертки и полимерные пакеты с частями растений конопли и марихуаной.

Изъятое вещество отправили на экспертизу. Исследование показало, что оно является наркотическим. Женщина в полицейском участке рассказала, что собрала коноплю еще летом на пустыре, засушила ее и планировала использовать в личных целях.