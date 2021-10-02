Райсуд в Воронежской области за месяц вынес 34 приговора ковид-диссидентам

Из архива "КП" Фото: Из архива "КП"

Кантемировский районный суд в сентябре рассмотрел 34 материала, фигурантами которых стали местные жители, игнорирующие масочный режим. Во всех случаях их признали виновными в нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 1 октября.

Все 34 ковид-диссидента находились в общественных местах без средств индивидуальной защиты. 19 нарушителям вынесли предупреждение, 14 местных жителей заплатят штраф по 1 тыс рублей, а попавшегося повторно человека оштрафовали на 7,5 тыс. рублей.

Кантемировцев привлекли к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Максимальная санкция по данной статье для физлиц – штраф в 30 тыс. рублей.