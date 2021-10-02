Сеянцы со стройплощадки мегашколы в Воронеже пересадят в городские дворы

Воронежские общественники предложили городским властям сохранить сеянцы деревьев со стройплощадки мегашколы, которая расположится на Московском проспекте на месте яблоневых садов. Часть старых растений вырубят, но молоденьким деревцам решили дать жизнь, но уже на другой территории. Инициативу общественников поддержали воронежские экологи, сообщили в мэрии.

Активисты также предложили свою помощь в пересадке, поливе деревьев и уходе за ними. Выкопать молодые деревца можно 2 и 3 октября. Места для пересадки неравнодушные горожане определяют сами. Некоторые договорились уже со своими УК и ТСЖ. Известно, что зеленые насаждения могут переехать во дворы жилых домов и территории храмов.

Ранее городское управление экологии выдало первый порубочный билет на работы, необходимые для установки ограждения будущей мегашколы. Чтобы расчистить территорию, придется выкорчевать 3820 деревьев, из них более 3300 – яблони, которым уже более 60 лет.

– Часть зеленых насаждений, в том числе ценных пород, на территории, где проектом не предусмотрено размещение сооружений, можно сохранить: 37 дубов, 24 клена, 22 сосны. Мы выдали соответствующие рекомендации заказчику работ. Самопроизвольно выросшие здесь в прошлые годы деревья разных пород имеют несформированные корневые системы, штамбы, кроны. Пересадка их на городские улицы невозможна, – пояснили в управлении экологии.

Напомним, мегашкола расположится на Московском проспекте, 142В. Образовательное учреждение будет одним из самых больших в стране и рассчитано на 2860 учеников. Общая стоимость объекта – примерно 3,5 млрд рублей. Планируется, что строительство завершится в 2022 году.