В Воронежской области столкнулись три легковушки: погиб водитель

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла в Калачеевском районе. При столкновении трех автомобилей погиб водитель отечественной легковушки, а пассажир иномарки доставлен в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 2 октября.

ДТП произошло накануне на 52 км дороги «Павловск-Калач-Петропавловка». По предварительным данным, поздно вечером, в 21:20 29-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2115 с прицепом, за рулем которого был 59-летний местный житель и автомобилем Audi A7 под управлением 27-летнего мужчины.

В результате аварии водитель ВАЗ-21074 скончался до приезда «скорой», а пассажира иномарки госпитализировали.

Полицейские проводят по факту ДТП проверку.