В Воронежской области в октябре отменят «дачные» электрички

В Воронежской области с 18 октября отменят семь электричек, которые курсировали в теплое время. Это связано с завершением дачного сезона. Также перестанет ходить экскурсионный электропоезд до музея-заповедника «Дивногорье». Об этом сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье».

С середины октября не будут курсировать:

Электричка №6407 «Лиски – Воронеж-1», которая отправлялась в 14:05 и прибывала в 16:16;

Вечерний электропоезд №6317 «Воронеж-Курский – Курбатово». Он уезжал с Курского вокзала в 17:40 и прибывал на конечную в 19:10.

Обратный №6602 «Курбатово – Воронеж-Курский» с отправлением в 16:50 и прибытием в 18:41;

№6601 «Воронеж-Курский – Нижнедевицк» с отправлением в 08:27 и прибытием в 10:36;

№6307 «Воронеж-Курский – Курбатово» с отправлением в 11:30 и прибытием в 13:06;

№6310 «Курбатово – Воронеж-Курский» с отправлением в 13:55 и прибытием в 15:33;

Зато с 23 октября будут назначены две электрички, которые станут курсировать между Воронежем и Лисками по воскресеньям:

№6410 «Воронеж-1 – Лиски», с отправлением в 09:20 и прибытием в 11:10;

№6409 «Лиски – Воронеж 1», с отправлением в 16:36 и прибытием в 18:19.