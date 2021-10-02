В Воронеже 54 многоэтажки будут без отопления до 3 октября из-за коммунальной аварии

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

54 многоквартирных дома на Левом берегу в Воронеже останутся без отопления до воскресенья, 3 октября. Неудобства приходится терпеть жильцам из-за повреждения на участке теплосети на улице Димитрова. На месте до сих пор работают ремонтные бригады и техника. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского филиала компании «Квадра» 1 октября.

В компании уточнили, что починка займет длительное время из-за сложности работ. Как оказалось, поврежденный участок теплосети находится под проезжей частью.

Отопление пока не дали по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5;

ул. Витебская, 2;

ул. Димитрова, 102, 104, 106, 111, 127, 135, 137, 139/2, 145;

ул. Калачеевская, 1, 3;

ул. Клинская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

ул. Ржевская, 2/2, 3, 5, 7, 9, 9а;

ул. Чаплыгина, 3, 4;

ул. Уточкина, 1, 2, 5, 6.

Кроме того, в ряде домов жильцам отключили и горячую воду:

ул. Волгоградская, 3, 5;

ул. Ржевская, 9, 9а;

ул. Димитрова, 102, 137;

ул. Обручева, 16.

Вчера вечером в мэрии Воронежа назвали количество МКД, в которые уже подвели отопление. В 80,7% городских многоэтажках батареи уже стали теплыми.