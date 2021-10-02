В Воронеже 54 многоэтажки будут без отопления до 3 октября из-за коммунальной аварии

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
54 многоквартирных дома на Левом берегу в Воронеже останутся без отопления до воскресенья, 3 октября. Неудобства приходится терпеть жильцам из-за повреждения на участке теплосети на улице Димитрова. На месте до сих пор работают ремонтные бригады и техника. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского филиала компании «Квадра» 1 октября.
В компании уточнили, что починка займет длительное время из-за сложности работ. Как оказалось, поврежденный участок теплосети находится под проезжей частью.
Отопление пока не дали по следующим адресам:
ул. Волгоградская, 1, 1/2, 2, 3, 4, 5;
ул. Витебская, 2;
ул. Димитрова, 102, 104, 106, 111, 127, 135, 137, 139/2, 145;
ул. Калачеевская, 1, 3;
ул. Клинская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Обручева, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Ржевская, 2/2, 3, 5, 7, 9, 9а;
ул. Чаплыгина, 3, 4;
ул. Уточкина, 1, 2, 5, 6.
Кроме того, в ряде домов жильцам отключили и горячую воду:
ул. Волгоградская, 3, 5;
ул. Ржевская, 9, 9а;
ул. Димитрова, 102, 137;
ул. Обручева, 16.
Вчера вечером в мэрии Воронежа назвали количество МКД, в которые уже подвели отопление. В 80,7% городских многоэтажках батареи уже стали теплыми.