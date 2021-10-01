Житель Воронежской области отправится в тюрьму за пьяную езду

Допустимый показатель алкоголя был превышен более чем в 16 раз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации пресс-службы Кантемировского районного суда, 45-летний местный житель проведет ближайшие восемь месяцев за решеткой.

Неоднократно судимый мужчина уже не в первый раз попался на езде в пьяном виде. Сотрудники полиции остановили его во время езды на мопеде.

При этом уровень алкоголя в выдыхаемом им воздухе на момент задержания составлял 0,268 мг/л. То есть допустимый показатель был превышен более чем в 16 раз.

Суд признал его виновным, и к 8-месячному заключению в колонии строгого режима добавил запрет на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами на три года.