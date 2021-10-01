Под Воронежем искали одного пропавшего дедушку, а нашли двух

В Новоусманской районной больнице помогли вернуть домой второго потерявшегося пожилого мужчину. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» рассказали о необычном случае. В Новой Усмани искали 80-летнего Петра К. Пожилой мужчина ушел из дома 29 сентября и пропал.

Одному из волонтеров позвонили и сказали, что похожего пожилого человека видели в Новой Усмани. Сообщили место, поисковик сразу поехал туда. Посадил дедушку в машину и повез его. Как думал, домой. Но по дороге коллеги ему сказали, что Петр К. уже нашелся. Пожилой мужчина, как оказалось, два дня назад ушел в лес и только в пятницу, 1 октября, выбрался на трассу. И там его случайно увидели проезжавшие мимо родственники.

Но кто же новый пропавший? Пожилой человек ничего не помнил, смог только написать свое имя на бумаге. Волонтер решил повезти его в местную больницу. Там дедушку вспомнили (он когда-то лежал в стационаре) и дали его адрес. Пенсионера отвезли в Шуберское, где живет его жена.

Так в один день нашли сразу двух пропавших. Главное, чтобы больше они никуда не исчезали.