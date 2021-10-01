В Воронежской области мужчина отделался штрафом за попытку покурить коноплю

Мужчина сорвал с куста дикорастущей конопли верхушечные части и листья, которые на месте измельчил, высу­шил и поместил в сверток. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба Россошанского районного суда, местный житель оштрафован на 15 тысяч рублей за попытку выкурить наркотикосодержащее растение.

В конце августа прошлого года мужчина сорвал с куста дикорастущей конопли верхушечные части и листья, которые на месте измельчил, высушил и поместил в сверток. Выкурить «самокрутку» он решил 30 декабря того же года.

Так и не сумев найти подходящее место, он начал кататься на машине по Россоши, и в 01:30 31 декабря был задержан сотрудниками полиции. Во время досмотра автомобиля сотрудники полиции изъяли этот бумажный сверток.

Суд признал мужчину виновным в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.