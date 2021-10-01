Глава села под Воронежем попала под уголовное дело за присвоение земельного участка

Сотрудники Следственного комитета в кабинете главы села. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Деятельность 50-летней главы одного из сельских поселений Семилукского района стала предметом интереса сразу двух силовых ведомств – ФСБ и МВД. Они передали материалы на нее в Следственный комитет, где и возбудили уголовное дело.

В чем же провинилась глава сила? По версии следствия, в июле 2018 года она предоставила в регистрирующий орган подписанные ею документы, содержащие ложные сведения о наличии у нее прав на земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров. На самом деле она им никогда не пользовалась. В результате чиновница получила право собственности на этот участок. При этом муниципальной казне был причинен большой ущерб, точную сумму которого сейчас устанавливают.

- Наши сотрудники допрашивают свидетелей, в кабинеты главы села проведены обыски, в ходе которых изъята представляющая интерес для следствия документация. Чиновнице предстоит ответить в суде по части 2 статьи 185 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» (максимальное наказание - семь лет лишения свободы) и ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог» (до четырех лет), - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.