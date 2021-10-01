Житель Воронежской области может попасть за решетку из-за кражи из соседского сарая

В июне этого года злоумышленник разобрал часть стены и украл чужое имущество. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает пресс-служба Борисоглебского городского суда, 51-летнему местному жителю грозит уголовная ответственность за кражу из сарая.

У мужчины и его соседки была одна хозяйственная постройка на двоих, разделенная стеной. В июне этого года злоумышленник разобрал часть стены и украл чужое имущество. Похищенное он сложил в своей части сарая, а после продал.

Суммарный ущерб составил 4538 рублей. Но теперь в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 158 УК незадачливому вору грозит наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.