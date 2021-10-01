В Воронеже пропала 35-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи

Олеся Попова пропала утром, но в ее поисках нельзя терять ни минуты. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В пятницу, 1 октября, 35-летняя Олеся Попова, живущая в Железнодорожном районе, ушла из дома и пока не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж».

Казалось бы, нет причин для беспокойства, взрослая женщина. Однако все осложняется тем, что Олеся нуждается в медицинской помощи. И важна каждая минута, в которую она, вполне возможно, мерзнет на улице в то время как обещанное синоптиками бабье лето что-то запаздывает.

Приметы Олеси Поповой: рост 160 сантиметров, худощавая, черные волосы, серые глаза. Как была одета, когда уходила из дома, неизвестно.

Волонтеры просят помочь в поисках добровольцев. А всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Олеся, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.