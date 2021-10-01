В Воронеже власти отчитались о включении отопления в 80 процентов домов

Подача теплоносителя не всегда означает, что в доме тепло. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В мэрии сообщили данные о том, в каких домах потеплели батареи. К отоплению подключили 3757 жилых зданий с центральным отоплением из 4656. Что составляет 80,7 процентов.

Означает ли это, что жильцам всех этих 3757 домов одинаково тепло и комфортно? Совсем нет. У некоторых образовались воздушные пробки, порой в доме стоит «экономная» система, не позволяющая включать отопление в полную силу даже при достаточно холодной погоде. Некоторые жильцы потирают руки, прикидывая будущую экономию, а их теплолюбивые соседи, дрожа, надевают на себя семь одежек.

И если в первом случае можно пытаться добиться нормального отопления у управляющих компаний, то во втором ничего уже не сделаешь. Приходится только терпеть.