В Воронежской области заболевания ОРВИ на 86 процентов превысили эпидемический порог

В наступившие холода беречься надо не только от "ковида", но и от обычных ОРВИ. Фото: Виктория ДУДИНА

Санитарные врачи сообщили данные по заболеваемости ОРВИ в Воронежской области за неделю с 20 по 26 сентября. За семь дней за помощью к врачам обратились 14 886 человек (на 8,5 процентов больше, чем с 13 по 19 сентября). 6 988 из них – дети. У взрослых число заболеваний растет быстрее. В конкретных цифрах их количество увеличилось на 23,2 процента по сравнению с неделей ранее.

У взрослых эпидпорог превышен на 177,6%, у детей от 7 до 14 лет — на 37,5%, у ребятишек до 7 лет — на 7,5%.

По данным на 28 сентября, прививки от гриппа сделали только 12 процентов населения Воронежской области. Специалисты Роспотребнадзора убедительно просят земляков активизироваться и сделать вакцину от этой привычной, но от этого не менее опасной болезни. Возможная вспышка гриппа вместе с эпидемией COVID-19 может сделать нынешнюю крайне тревожную ситуацию еще более сложной.