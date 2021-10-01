Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил досрочно завершить благоустройство Никитинского сквера

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа

В Воронеже продолжаются работы по благоустройству Никитинского сквера, который расположен на одноименной улице в Центральном районе. Обновление общественного пространства начали в июле. Сегодня, 1 октября, глава Воронежа Вадим Кстенин лично посетил сквер и убедился лично, что они находятся на стадии завершения. Подрядчик планирует сдать объект раньше срока, рассказали в горадминистрации.

Площадка в более 2,5 тысяч квадратных метров возле пешеходной зоны по улице Карла Маркса – одна из самых востребованных в центре Воронежа. В 2005 году здесь установили игровое оборудование, но за годы оно сильно износилось. Весной горожане приняли участие в голосовании, по итогам которого они должны были решить, какие общественные территории в Воронеже следует благоустроить в первую очередь. Претендентом на победу был Никитинский сквер, но уступил парку «Алые паруса». Впрочем, городские власти пообещали, что все пространства (а их было шесть) будут реконструированы и сдержали слово.

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