В Воронеже продлили срок ареста обвиняемого в зверском убийстве учительницы жителя Луганска

Задержанный Селютин во время следственного эксперимента на месте убийства учительницы. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В Ленинском районном суде продлили срок ареста 31-летнего Артема Селютина. Жителя Луганска обвиняют в зверском убийстве учительницы воронежской школы № 1 Натальи Тушинской.

- Селютин пробудет в СИЗО еще два месяца. Как минимум, до 3 декабря, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, убийство, шокировавшее весь Воронеж, случилось 2 февраля около 19.30 недалеко от остановки «Гостиница Спутник». По версии следствия, Селютин напал на Наталью Тушинскую и ударил ее ножом 13 раз. А потом взял у мертвой женщины сумку и мобильный телефон. Однако не учел, что попал в поле зрений камер видеонаблюдения. 10 февраля Селютина задержали в Луганске и доставили в Воронеж. После этого он решил изобразить из себя невменяемого. Не получилось.

Резоны делать из себя сумасшедшего у Селютина были. Дело в том, что зверское убийство учительницы – далеко не первое его преступление. В Луганске он с подельником ограбил и убил старушку, с ним же отправил на тот свет двух собутыльников. Потом криминальная пара переехала в Россию, устроилась на сортировку почты в один из московских аэропортов. Там Селютин только воровал вещи из посылок. В столице он долго не усидел. Поехал по провинции. В Ельце и Липецке он грабил женщин. А потом приехал в Воронеж, чтобы там расправиться с Натальей Тушинской.

И если в Воронеже его могут только надолго посадить, то существует и вариант отправить его в родной Луганск. Где смертная казнь не отменена.