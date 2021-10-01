Первый семинар в «Олимпе Пять»

30 сентября 2021 года на базе Центра культуры здоровья «Олимп Пять», входящего в группу компаний «Олимп Здоровья», состоялся научно-практический семинар на тему «Актуальные вопросы комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата в условиях специализированного центра».

Организаторами мероприятия сталиФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова», ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и ЦКЗ «Олимп Пять».

ЦКЗ «Олимп Пять» – крупнейший в регионе центр восстановительной медицины, который специализируется на профилактике и лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Клиника оснащена новейшим медицинским оборудованием от ведущих производителей России, Европы и США и предоставляет возможность комплексного оздоровления организма с составлением индивидуальной программы.

В работе семинара приняли участие ведущие специалисты по медицинской реабилитации, травматологи-ортопеды, неврологи, нейрохирурги, педиатры, терапевты и др. С учетом санитарно-эпидемиологических мер в зале присутствовало 36 человек, свыше 100 участников присоединились к семинару в онлайн-режиме.

Мероприятие открылось подписанием трехстороннего соглашения о сотрудничестве между группой компаний «Олимп Здоровья», ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова».

Научная программа семинара сформирована с учетом междисциплинарного подхода.

Медицинские специалисты выступили с докладами, посвященными патологиям шейного отдела позвоночника у детей, комплексному лечению при болях в спине, проблеме сколиоза у подростков.

Почетный гость семинара –Есауленко Игорь Эдуардович (ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор).

Ведущий спикерсеминара–Губин Александр Вадимович (директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова», врач-травматолог-ортопед высшей категории, д.м.н., член научного совета Министерства здравоохранения РФ, совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при РНЦ ВТО им. академика Г.А. Илизарова).

Региональным представителемна мероприятии стал Самодай Валерий Григорьевич(врач-травматолог-ортопед высшей категории, хирург, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор).

Также в качестве докладчиков были представлены:

- Тогидный Александр Алексеевич (врач-травматолог-ортопед высшей категории отделения медико-социальной реабилитации №2 АУ ВО «ОЦДРП“Парус Надежды”»);

- Лихачева-Хачапуридзе Ирина Чичиковна(врач-невролог высшей категории ЦКЗ «Олимп Пять», к.м.н.).

По итогам семинара было принято решение о дальнейшем развитии образовательного направления, программы которого будут основаны на реальных случаях полиморбидной патологии.

Ссылки на материалы семинара доступны на сайтах клиник группы компаний «Олимп Здоровья» и ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в разделе «Профессорская клиника».