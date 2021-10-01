Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 16:04

Жительница Воронежа стала жертвой 66-летнего афериста

Он взял у нее 40 тысяч рублей, но машину так и не пригнал
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" ему грозит до четырех месяцев лишения свободы.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" ему грозит до четырех месяцев лишения свободы.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В июле этого года в Воронеже на улице М. Одинцова 34-летняя женщина в рамках купли-продажи передала знакомому мужчине 40 тысяч рублей за автомобиль «ВАЗ-2110».

Но продавец, получив деньги, ушел, пообещав пригнать машину позже. С тех пор злоумышленник не выходил на связь.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность афериста. Им оказался 66-летний местный житель.

- Подозреваемый уже дал признательные показания, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" ему грозит до четырех месяцев лишения свободы.