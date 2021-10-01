«Россети Центр Воронежэнерго» развивает инфраструктуру для электротранспорта в регионе

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» представили новую программную платформу, на которую переведены все зарядные терминалы для электротранспорта на территории региона в зоне ответственности «Россети Центр».

Теперь, чтобы зарядить электромобиль, автовладельцу не потребуется использовать карты зарядки или другие дополнительные устройства.

Запустить процесс зарядки и оплатить ее бесконтактным способом можно, следуя простым инструкциям мобильного приложения UnitCharge. Оно устанавливается бесплатно и доступно для всех операционных систем (iOS и Android).

Приложение позволит также найти электрозарядные станции (ЭЗС) на территории России, узнать их адрес на карте или в списке, определить технические характеристики и текущий статус доступности –работает ЭЗС, свободна или занята другим автовладельцем.

На данный момент в зоне присутствия «Россети Центр» на территории одиннадцати областей уже зарегистрировано свыше 1,1 тысячи автомобилей с электродвигателями. Их количество постоянно растет.

Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» проводит установку электрозарядных комплексов на территории Воронежской области в рамках программы развития инфраструктуры для использования электротранспорта, которая разработана и реализуется во всех подразделениях группы компаний «Россети». На дорогах Воронежской областиуже установлено 8 электрозарядных комплексов: часть из них расположена в областном центре, остальные –на различных участках федеральной трассы М-4 «Дон». До конца 2021 года будут построены еще двеэлектрозарядные станции.