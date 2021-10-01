Главный тренер воронежского «Бурана» после второй победы подряд: «Немножко не хватает мастерства»

Михаил Бирюков после победного матча сказал, что ищет новых хоккеистов для усиления команды. Фото: с сайта ХК «Буран»

После матча на выезде с челябинским «Челметом», завершившемся победой «ураганных» - 2:1 в основное время, главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков не только прокомментировал игру, но и рассказал о возможном приглашении в команду новых хоккеистов. Как известно, он – еще и генеральный директор клуба.

- Тяжелый матч. Здорово начали. Так, как и планировали, – контролировали шайбу, играли в зоне атаки, - сказал Михаил Бирюков. - Это неплохо получилось. Пропустили пару контратак, потому что чуть-чуть заигрывались. Потом наша недисциплинированность, наши удаления, причем абсолютно необоснованные, глупые, привели к тому, что соперник контролировал игру, действовал в большинстве. Естественно, это накладывалось на ребят. Они играли очень самоотверженно, грамотно и заслужили этот гол. Ключевой фактор – наша игра в меньшинстве. Хотелось бы отметить тренера Алексея Пепеляева, который проделывает колоссальный объем работы с защитниками. За счет этого взяли два очка.

А дальше сообщил о возможных будущих кадровых изменениях:

- Оставляет желать лучшего наша реализация большинства. На раскатке много голов забили, хорошие комбинации получались. На игру пока не можем перенести. Немножко не хватает мастерства. Сейчас работаем в этом плане на рынке. Нам нужны хоккеисты на позиции при игре в большинстве. Пока набираем очки за счет желания, самоотверженности.

«Буран» после двух побед подряд поднялся на десятое место. Впереди 2 октября еще один матч на выезде с соседом по турнирной таблице – курганским «Зауральем». Игра начнется в 15.00 по московскому времени.