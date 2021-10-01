Будут судить воронежца, избившего до смерти сожительницу

Следователи передают в суд уголовное дело 63-летнего жителя Воронежа, обвиняемого в убийстве по неосторожности.

Инцидент произошел в начале апреля 2021 года в квартире на Хользунова. 63-летний мужчина выпивал с 44-летней сожительницей. Потом они поругались, и муж так избил подругу, что она скончалась. Судмедэкспертиза заключила, что смерть женщины наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением правого легкого.

Как оказалось, обвиняемый ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление и причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь его ждет новый срок.