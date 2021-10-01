Сенатор Сергей Лукин ознакомился с подготовкой к открытию нового детского сада, досрочно введенного в эксплуатацию

В соответствии с условиями контракта, ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2021 года, однако строители справились с поставленной задачей досрочно и сдали его уже в конце августа. В настоящее время осуществляется комплектация мебелью, оборудованием и развивающими пособиями.

«Открытие этого дошкольного учреждения фактически завершит формирование социального узла в новом микрорайоне, который возводится на берегу Воронежского водохранилища. Здесь уже построены и успешно функционируют детский сад на 280 мест и средняя общеобразовательная школа на 1224 учащихся», - отметил Сергей Лукин.

По словам сенатора, здание нового детского сада, рассчитанного на пребывание 300 детей в возрасте от одного года до семи лет, создано по проекту, включенному в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя РФ.

Набор помещений групповых ячеек состоит из раздевальной, игровой, спальной, туалетной комнат. Кроме того, на первом этаже здания расположены медицинский блок, пищеблок с отдельным входом для персонала и санитарные помещения различного назначения. На втором этаже – музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната, мастерская для конструирования и моделирования, помещения для проведения наблюдений и исследований, а также для художественного творчества.

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