Воронежец стал шестым на чемпионате мира по парусному спорту

У Николая ампутированы обе ноги, но это не мешает ему показывать высокие результаты на соревнованиях всероссийского и мирового уровня. Фото ЦСПСК Воронежской области.

В немецком Ростоке воронежец Николай Уляшев стал лучшим среди россиян на чемпионате мира по парусному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

У Николая ампутированы обе ноги, но это не мешает ему показывать высокие результаты на соревнованиях всероссийского и мирового уровня.

Участие в мировом форуме принимали 32 спортсмена из десяти стран - Чехии, Дании, Испании, Финляндии, Великобритании, Германии, Италии, Швеции, США и России.

В классе яхт 2.4mR в категории ПОДА по итогам 11 гонок Уляшев занял шестое место, Дмитрий Хонич (Приморский край) стал седьмым, а Егор Камалов (Приморский край) – 13-м.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, заезды проходили в открытом классе, то есть спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата выступали со здоровыми спортсменами. В общем зачете (среди всех участников) Николай занял 12 место, Дмитрий – 16-е, а Егор – 24-е.