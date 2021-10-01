Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2021 13:16

По поводу смерти двух воронежцев под упавшей бетонной плитой завели уголовное дело

Оборвалась стропа при погрузке
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по причинению смерти по неосторожности двум лицам по факту гибели двух мужчин под бетонной плитой утром 30 сентября.

В поселке Отрадное Новоусманского района с помощью автомобильного крана грузили бетонные плиты. Произошел обрыв удерживающего стропа, в результате чего бетонная плита сорвалась с высоты и упала на стоявших внизу мужчин 20 и 29 лет. Они от полученных травм скончались на месте.

- Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти погибших, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.