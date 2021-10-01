Воронежские бильярдисты стали бронзовыми призерами чемпионата России

Второй год кряду воронежцы оказываются в призерах командного чемпионата России по бильярду. Фото ЦСПСК Воронежской области.

В Судаке финишировал командный чемпионат России по бильярду.

Бронзовые медали в «Пирамиде» завоевали Илья Карякин и Илья Строков. В полуфинальной встрече парни уступили очень сильной команде из Ханты-Манскийского автономного округа – 4:6. В ее составе на сегодняшний день выступает один из самых талантливых российских спортсменов Елисей Ануфриев.

- В полуфинальной встрече, скорее всего, сказалось волнение, - делится впечатлениями главный тренер области по бильярду Борис Попов. - Соперник был непростой. Но ребята молодцы, третье место это очень высокий результат. В прошлом году у нас был настоящий прорыв у мужчин - они стали вторыми. В этом спортсмены подтвердили высокий уровень воронежского бильярда.

Вторыми в итоге стали бильярдисты из Ханты-Мансийского автономного округа, проигравшие в финале спортсменам из Ленинградской области (3:6).