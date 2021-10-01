1 октября воронежская телебашня засветится огнями

1 октября телебашня Воронежа включит праздничную архитектурно-художественную подсветку по случаю 90-летия отечественного телевидения. Динамическую открытку на объекте воронежцы смогут увидеть с 19.00 до 23.00.

- В Воронежскую область телевидение на любительском уровне пришло 7 мая 1954 года. Силами энтузиастов был построен малый телецентр, который располагался на перекрестке проспекта Труда и Московского проспекта. В 1958 года был введен в эксплуатацию нынешний телецентр и 26 декабря того же года в Воронеже началось регулярное телевизионное вещание. На тот момент кроме Воронежа своими телецентрами располагали только Москва. Ленинград и Киев, - отметили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».