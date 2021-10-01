В воронежской Лиге Чемпионов Бизнеса игры третьего тура закончились либо минимальными победами, либо разгромами

Борьба в матчах порой шла довольно жесткая. Фото: предоставлено организаторами турнира.

Завершились игры третьего тура воронежской Лиги Чемпионов Бизнеса. Как всегда, они порадовали обилием голов. Интересная закономерность: матчи получились либо исключительно упорными (победу от поражения отделял один мяч), либо завершались разгромом одном из команд. Причем в некоторых случаях очень болезненным. Ничьих же и вовсе не было. Такой вот бескомпромиссный турнир.

В дивизионе «Бразилия» ярким получился матч между командами «Космос-Нефть-Газ» и «КБХА» (4:1), не менее интересным, однако таким же по результату вышла игра «Газпроектинжиниринга» и «Сбербанка» (4:1). Аналогичный счет был во встрече «Молвеста» и «Курьер Сервис Экспресса».

В дивизионе «Испания» футболисты «Электросигнала» не смогли отобрать очки у «ЭкоНивы Черноземье» (0:1), «Авангард-Агро» оказался сильнее «Deutsche Telekom IT Solutions» (3:2), представители «ГК Боравто» вчистую переиграли «РВК-Воронеж» (6:0).

В дивизионе «Португалия» особняком стоял матч «Этажи» против «Ростелекома» (2:3). Встреча «СК Выбор» и «Лиги Цифровой Экономики» получилась очень уж неравной (10:0). «Квадра» уступила в тяжелом матче «ДОМ.РФ» (2:6), а «Комус» не сдержал сопротивления «Воронеж-оил» (2:7).

В дивизионе «Франция» одна из команд-старожилов турнира «Промсвязьбанк» в очередной раз уступила. На сей раз «Hoff» (1:2). В упорной борьбе «Reksoft» уступил «Гидравлике СК» (0:2). Это единственный матч тура, где одна команда победила другую с разностью в два мяча. «КП ВО Единая дирекция» переиграла «ВЭЗ» (7:0), а «Дирекция управления движением» уступила команде «ЦентрЭлектроМонтаж» (1:6).