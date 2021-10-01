Воронежские каратисты привезли три медали из Орла

Виктория Будникова (слева), Алексей Джиянов и Никита Тургенев (справа). Фото ЦСПСК Воронежской области.

В Орле состоялись всероссийские соревнования по каратэ среди более 700 спортсменов из 32 регионов страны.

В весовой категории до 61 килограмма среди женщин воронежская спортсменка Камилла Аскарходжаева сначала уверенно победила спортсменок Орловской области и Санкт-Петербурга, но в полуфинале уступила каратистке из Москвы, став бронзовой призеркой.

В категории кадеток 14 - 15 лет прекрасно стартовала наша землячка Виктория Будникова. Она выступала в весе до 47 килограммов. В первом бою девушка одержала победу над спортсменкой Краснодарского края. Однако, обидное поражение от соперницы из Москвы не позволило ей попасть в финал. Зато в борьбе за бронзу Вика была сильнее представительницы Сибири и Томской области.

Еще одним героем в Орле стал воронежец Никита Тургенев. Он, также как и Будникова, выступал в категории кадетов 14-15 лет. В весе до 70 килограммов спортсмен провел шесть боев. В первом он выиграл, а вот во втором уступил спортсмену из Москвы. В результате, чтобы пробиться на пьедестал Никите пришлось провести три утешительных боя и во всех победить.

- Этот турнир, скорее был просмотром воспитанников, которые выступают по кадетам перед подготовкой к турниру, который пройдет 5 - 8 декабря, - отметил директор центра спортивного каратэ «Ирбис» Алексей Джиянов. - На нем состоится отбор на молодежное первенство мира-2022.