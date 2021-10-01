В Воронеже утвердили план застройки яблоневых садов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия утвердила документацию по планировке территории яблоневых садов (общей площадью 52,44 га) в квадрате, ограниченном улицами Ломоносова, Загоровского, Московским проспектом и лесопарком НИИ лесной генетики и селекции. Постановление об этом 27 сентября. Проект предусматривает строительство современного микрорайона на 24,5 тыс. человек, с объектами социального и культурно-бытового обслуживания, комплексное благоустройство.

Планируется возведение школы на 1575 мест, шести детских садов – двух в отдельных зданиях по 300 мест каждый и 4 встроенных на 400 мест. Предусмотрены четыре зоны рекреации - бульвар и скверы, которые займут площадь 5,85 га. В микрорайоне разобьют игровые площадки для детей (0,63 га), для отдыха взрослого населения (0,17 га), для занятий спортом (1,29 га), для хозяйственных целей, в том числе площадки для выгула собак (1,0 га). Обещают автостоянки в общей сложности на 10,6 тысяч машиномест.

На улице Загоровского на участке от ул. Ломоносова до ул. Шишкова проложат дорогу шириной 40 метров - по 2 полосы движения в каждом направлении, с движением общественного транспорта. Появятся также четыре внутриквартальные дороги и велодорожки в границах территорий общего пользования.