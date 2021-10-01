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Происшествия1 октября 2021 12:30

В Воронеже аферист продал несуществующего щенка за почти 19 тысяч рублей

Суммарно за минувшие сутки жители нашего региона отдали мошенникам около полутора миллионов рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Полицейские убедительно просят жителей Воронежской области проявлять бдительность.

Полицейские убедительно просят жителей Воронежской области проявлять бдительность.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

47-летняя жительница Воронежа накануне стала жертвой находчивого мошенника.

Женщина призналась полиции, что на сайте «Авито» увидела объявление о продаже собаки породы Шпиц. Продавец предложил скинуть видео со щенками в мессенджер. Женщина отправила в сообщении свой номер телефона. После просмотра они договорились о цене.

Но, продавец сообщил, что находится в Богучаре, и отправить щенка может, используя сервис по доставке, который должна оплатить потерпевшая. Женщина заполнила форму заявки, указав там персональные данные, после чего все имеющиеся денежные средства были списаны с карты. Ущерб составил 18 467 рублей. Продавец на связь больше не вышел, а объявление было заблокировано.

За минувшие сутки на территории области 16 человек стали жертвами аферистов, заплатив им суммарно почти полтора миллиона рублей.

- Мошенники действовали под различными предлогами – операции по банковскому счету, оформление кредитов, дополнительный заработок, продажа или покупка товаров через сайты бесплатных объявлений, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские убедительно просят жителей Воронежской области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Мошенники разбираются в психологии, и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую потерпевшие невольно выдают при общении.