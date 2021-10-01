Под Воронежем в парке установили детскую площадку на 600 тысяч дешевле заявленной в контракте

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Полицейские выявили мошенничество при исполнении контракта по благоустройству парка в Семилукском районе.

Летом 2018 года администрация Латненского поселения заключила муниципальный контракт с одной из коммерческих фирм на выполнение работ по благоустройству парка на сумму более 10,7 млн рублей. Как выяснили правоохранители, подрядчик предоставил подложные документы, по которым в проектно-сметной документации и акте выполненных работ была указана установка на площадке парка детского игрового комплекса определенной модели от известного производителя. Однако в реальности установили другой игровой комплекс - уступающий по характеристикам и цене.

- В итоге бюджету Воронежской области причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. На 56-летнего руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до шести лет заключения, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.