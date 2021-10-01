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Общество1 октября 2021 10:16

В Воронежской области предприниматели стали в четыре раза чаще регистрировать бизнес онлайн

Одним из самых востребованных способов по юридическому оформлению и запуску предприятий стал сервис Сбербанка и «Деловой среды» РБиДОС
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По оценкам специалистов банка для большинства начинающих предпринимателей регистрация компании и открытие расчетного счета остается одной из самых затратных по временным и финансовым параметрам процедурой. Именно поэтому Сбер предоставляет предпринимателям возможность сократить как временные, так и финансовые расходы на начальном этапе ведения бизнеса.

С начала года благодаря сервису РбиДОС («Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета») было проведено более шести тысяч регистраций юрлиц с одновременным открытием счета, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наталья Демина, заместитель управляющего головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк: «РБиДОС - единственный продукт на рынке, у которого нет конкурентов, позволяющих полностью онлайн зарегистрировать бизнес и открыть счет в Банке. Весь процесс проходит онлайн, никаких дополнительных визитов. Экономия с таким сервисом составит не менее 4 000 рублей, так как платить госпошлину не нужно».