В Воронежской области "КамАЗ" догнал "Сканию"

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 30 октября в Бутурлиновском районе. Около полуночи в селе Козловка 58-летний водитель автомобиля КамАЗ с полуприцепом догнал фуру Skania с полуприцепом. Второй машиной управлял 31-летний житель Пермского края.

В результате ДТП пострадал водитель КамАЗа, его с травмами различной тяжести доставили в больницу.

За 30 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 120 ДТП, в них пострадали шесть человек.