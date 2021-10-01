В Воронежской области работнику сельхозпредприятия жатка комбайна наехала на ногу

В Воронежской области работник сельхозпредприятия по выращиванию овощей получил травму ноги.

В процессе расследования несчастного случая сотрудники инспекции труда установили, что во время уборки урожая в Каширском районе механизатор отцепил телегу с жаткой от комбайна, которая со скоростью покатилась под уклон. В результате чего телега наехала рабочему на ногу, он получил травму тяжелой степени тяжести.

- Основной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что механизатор не установил противооткатные упоры под колеса телеги с жаткой, в результате чего получил травму левой ноги. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Материалы дела переданы в прокуратуру, - сообщили в государственной инспекции труда Воронежской области.