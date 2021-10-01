Воронежскую рецидивистку торговку-нарушительницу отправят за решетку

Фото управы Ленинского района

Мировой суд арестовал жительницу Воронежа, злостно уклонявшуюся от исполнения ранее наложенных взысканий. Предпринимательницу неоднократно наказывали за незаконную торговлю на улице ул. 20-летия Октября, но исправляться она не спешила.

Тогда все протоколы на нарушительницу направили в суд. Изучив материалы, мировой судья назначил женщине административное наказание в виде обязательных работ. Однако добровольно отработать наказание предпринимательница отказалась. И сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства управы Ленинского района обратились к судебным приставам.

В свою очередь судебными приставами составлены пять протоколов о неисполнении обязательных работ, и они также ушли в суд. На этот раз суд вынес постановление уже об аресте нерадивой «торговки». Теперь свой срок наказания она проведет за решеткой.