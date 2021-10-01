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Звезды1 октября 2021 9:05

В Воронеже пройдет форум именных библиотек

Обсудят, как продвигать чтение и представят литературные аудио-гиды по городу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

435-летию Воронежа «Централизованная библиотечная система» проведет форум именных библиотек. С 1 по 31 октября в краеведческом библиотечном форуме объединятся 16 городских библиотек, носящих имена знаменитых земляков.

В событии примут участие библиотекари, преподаватели, краеведы, писатели, журналисты, студенты, школьники, литературные обозреватели, книжные блогеры, общественные деятели и другие. Гости и участники форума поделятся опытом продвижения именных библиотек и создания медиаконтента культурно-просветительского характера. Пройдет акция «Читаем земляков». Кроме того, в рамках форума состоится презентация проекта «ЛитераТУР»: аудиогидов по Воронежу.

План проведения мероприятий форума можно посмотреть на сайте «ЦБС».