В Воронеже пройдет форум именных библиотек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

435-летию Воронежа «Централизованная библиотечная система» проведет форум именных библиотек. С 1 по 31 октября в краеведческом библиотечном форуме объединятся 16 городских библиотек, носящих имена знаменитых земляков.

В событии примут участие библиотекари, преподаватели, краеведы, писатели, журналисты, студенты, школьники, литературные обозреватели, книжные блогеры, общественные деятели и другие. Гости и участники форума поделятся опытом продвижения именных библиотек и создания медиаконтента культурно-просветительского характера. Пройдет акция «Читаем земляков». Кроме того, в рамках форума состоится презентация проекта «ЛитераТУР»: аудиогидов по Воронежу.

План проведения мероприятий форума можно посмотреть на сайте «ЦБС».